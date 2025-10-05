Беглов поздравил петербургских педагогов с профессиональным праздником

Беглов сообщил о присвоении почетного звания «Народный учитель Российской Федерации» педагогу Академической гимназии № 56 Екатерине Тенютиной. Ранее в этом году такой же награды удостоился директор школы-интерната № 1 имени К. К. Грота Алексей Мухин. Губернатор напомнил, что в рамках городского приоритета «Все возможности — детям» до конца 2025 года в Петербурге будет открыто 30 новых школ и 26 детских садов, соответствующих современным образовательным стандартам.