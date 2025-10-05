Ричмонд
Хуситы заявили о ракетном ударе по израильским целям в районе Иерусалима

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», атаковали ряд израильских целей в районе Иерусалима с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Источник: Reuters

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали несколько уязвимых целей в районе оккупированного Иерусалима с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2” с разделяющейся боеголовкой», — сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, операция «успешно достигла своих целей».

Рано утром 5 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные перехватили одну ракету, запущенную из Йемена. В ряде районов Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, информация о пострадавших не поступала.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
