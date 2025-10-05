ЦИК Молдовы передает вопросы по выборам Конституционному суду: Нас ждет ещё один «шедевр» демократии

Юрий Чокан: ЦИК не может просить КС не утверждать мандаты партии «Демократия дома».
Экс-глава Центризбиркома считает, что уже в понедельник, 6 октября, в Конституционный суд поступит досье и запрос об утверждении законности выборов 28 сентября и признания мандатов. Отдельное место в отчете о выборах будет у партии Василия Костюка, считает политик.
«На странице X половина абзаца Y будет о партии “Демократия дома” (ПДА). ЦИК не может просить Конституционный суд не утверждать мандаты ПДА. Наоборот, попросит утвердить все 101 мандат. В этом списке из 101, наряду с другими избранниками, будет и Костюк с 5 своими коллегами», — написал Юрий Чокан в своем телеграм-канале.
Экс-председатель ЦИК добавил, что КС «рассмотрит дело полностью во всей его сложности, со всем, что произошло» и обсуждение будет долгим, «но демократия победит», выразил надежду Чокан.
Делаем ставки, господа, насколько наш суд окажется демократичным.
Кстати, ранее Василий Костюк высказал мнение, что «Им нужны наши мандаты, чтобы обеспечить Майе Санду возможность третьего срока».
Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк намерен обратиться в суд. Такое решение политик принял после рассмотрения Центризбиркомом допуск партии в парламент республики.
По словам Костюка, ЦИК ссылается на статью из Избирательного кодекса «О финансировании избирательной кампании иностранными гражданами», а одной из причин послужили «лайки» в Tik Tok и якобы сокрытие расходов на рекламу в популярной соцсети.
На самом деле правящая партия хочет заполучить дополнительные мандаты в парламенте, считает политик.
«Я уверен, что им нужны наши мандаты, чтобы обеспечить себе конституционное большинство, вместе с еще одной партией, которая прошла. Они хотят поменять Конституцию, чтобы г-жа Майя Санду смогла быть избрана на третий срок».
Согласно Конституции, президент Молдовы может занимать пост не более двух сроков подряд. Однако, как считают многие аналитики, получение 67 мандатов в парламенте позволит PAS инициировать пересмотр этого ограничения под предлогом «государственной стабильности» или «преемственности реформ».
Центральная избирательная комиссия Молдовы объявит окончательное решение по парламентским выборам, прошедшим 28 сентября, в воскресенье, 5 октября. Второе заседание ЦИК запланировано на 14:00 и 16:00 в зале комиссии на улице Василе Александри, 119.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).