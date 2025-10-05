Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Возможное решение США о поставке Украине Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТР Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Это (возможное решение о поставке Tomahawk Киеву — прим. ТАСС) приведет к разрушению наших (России и США — прим. ТАСС) отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — сказал российский лидер.