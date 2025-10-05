Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя

«Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит нашим детям самое ценное — знания, мудрость и веру в себя. С Днем учителя, дорогие наши педагоги! Ваш выбор профессии — это не просто работа, это призвание», — отметил глава региона.
Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них — Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.
По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса «Учитель года — 2025». Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.
«Каждый учитель — будь то преподаватель русского языка, истории, физики или биологии -вкладывает в ребенка не просто формулы и правила. Вы формируете критическое, аналитическое мышление, учите видеть мир объемно. А главное — вы прививаете любовь к Родине», — подчеркнул Развожаев.
Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания.
«Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно», — сказал губернатор.
В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.
Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.