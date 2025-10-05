Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя

«Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит нашим детям самое ценное — знания, мудрость и веру в себя. С Днем учителя, дорогие наши педагоги! Ваш выбор профессии — это не просто работа, это призвание», — отметил глава региона.