Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов, которые передают детям знания, любовь к Родине и веру в себя. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя педагогов города с Днем учителя.

«Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит нашим детям самое ценное — знания, мудрость и веру в себя. С Днем учителя, дорогие наши педагоги! Ваш выбор профессии — это не просто работа, это призвание», — отметил глава региона.

Развожаев подчеркнул, что многие севастопольские учителя посвятили профессии всю жизнь. Среди них — Наталья Николаевна Чижикова, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 8 имени Николая Хрусталева, которая трудится в школе уже более 50 лет.

По словам губернатора, в школах города также работают молодые специалисты, успешно представляющие Севастополь на всероссийском уровне. Так, Алла Сергеевна Жигалова стала участницей конкурса «Учитель года — 2025». Она призналась, что ей повезло работать в коллективе, где коллеги стали настоящими наставниками и друзьями.

«Каждый учитель — будь то преподаватель русского языка, истории, физики или биологии -вкладывает в ребенка не просто формулы и правила. Вы формируете критическое, аналитическое мышление, учите видеть мир объемно. А главное — вы прививаете любовь к Родине», — подчеркнул Развожаев.

Он отметил, что севастопольские педагоги всегда были хранителями русского слова и культуры, даже в самые трудные времена, когда город проходил через серьезные испытания.

«Вы воспитывали истинных патриотов России, передавая им наши ценности и нашу историю. Это бесценно», — сказал губернатор.

В завершение Михаил Развожаев пожелал учителям вдохновения, здоровья и талантливых учеников, которые будут с благодарностью вспоминать своих наставников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будущее республики создается трудом и талантом педагогов, которые формируют в подрастающем поколении не только знания, но и нравственные ценности.

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов и подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.

