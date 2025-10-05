Лукашенко хочет достичь амбициозные цели вместе с Таджикистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщила 5 октября пресс-служба президента.
В своем поздравлении белорусский лидер обратил внимание на беззаветное служение таджикского лидера интересам своем страны. Также он сказал об усилиях, которые президент Таджикистана прикладывает для сохранения богатого культурного наследия своего народа, его вклад в упрочение регионального мира и безопасности, заметив, что все это заслуживает самой высокой оценки.
Отдельно Лукашенко сказал об уровне стратегического партнерства между Беларусью и Таджикистаном. Он сказал, что сотрудничество и поддержка стран являются надежным фундаментом для достижения амбициозных целей социально-экономического развития обоих государств и повышения благосостояния народов.
Также он высказал уверенность в том, что активная деятельность Рахмона на высшем государственном посту и далее будет способствовать углублению двусторонних контактов между Минском и Душанбе.
Также телеграм-канал «Пул Первого» сообщил о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона.
По телефону белорусский лидер поздравил коллегу с днем рождения. Кроме того, президенты поговорили о двустороннем сотрудничестве стран в разных отраслях и поговорили о повестке предстоящего в Душанбе саммита СНГ.
