Лукашенко хочет достичь амбициозные цели вместе с Таджикистаном

В своем поздравлении белорусский лидер обратил внимание на беззаветное служение таджикского лидера интересам своем страны. Также он сказал об усилиях, которые президент Таджикистана прикладывает для сохранения богатого культурного наследия своего народа, его вклад в упрочение регионального мира и безопасности, заметив, что все это заслуживает самой высокой оценки.