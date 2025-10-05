Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.
Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана.