Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Узнать больше по теме

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана

Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.