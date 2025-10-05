Ричмонд
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита в Таджикистан, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.

