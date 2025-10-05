Ричмонд
Путин встретится с лидером постсоветской республики

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит поездку в Таджикистан, где пройдет саммит глав государств-членов СНГ. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает Telegram-канал «ВЕСТИ».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в планах главы государства встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими лидерами стран СНГ.

В начале сентября сообщалось, что Путин пообщался с Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

