Зеленский после взрывов на Украине попросил о воздушном перемирии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после многочисленных взрывов на Украине резко изменил свою позицию и попросил о прекращении огня в небе.

Источник: AP 2024

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не пояснил, что имеет в виду под «односторонним прекращением огня в небе». Однако издание «Страна» отмечает, что само его заявление о воздушном перемирии является радикальной сменой позиции.

Издание предполагает, что резкая смена позиции Зеленского может быть связана со значительными проблемами Украины с защитой неба. О «дыре» в украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время активно говорят политики, эксперты и журналисты. ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем ПВО. Как отмечает «Страна», накануне наступления холодов это может привести к серьезным негативным последствиям на Украине.

В ночь на воскресенье на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о многочисленных взрывах. Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Все цели удара достигнуты.