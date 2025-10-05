Зеленский после взрывов на Украине попросил о воздушном перемирии

Издание предполагает, что резкая смена позиции Зеленского может быть связана со значительными проблемами Украины с защитой неба. О «дыре» в украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время активно говорят политики, эксперты и журналисты. ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем ПВО. Как отмечает «Страна», накануне наступления холодов это может привести к серьезным негативным последствиям на Украине.