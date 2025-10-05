Гуцул призвала своих сторонников прекратить митинги в Кишиневе

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате.
«От всей души благодарю вас за то, что каждый день приходите к пенитенциару № 13 и поддерживаете меня и других соратников своим присутствием… Но прошу вас подумать о себе и своих семьях. Я не хочу, чтобы вас преследовала полиция, чтобы незаконно переписывали ваши данные и выписывали надуманные штрафы, чтобы вы рисковали здоровьем в холод и дожди. Ваша безопасность и спокойствие ваших близких для меня важнее всего», — написала Гуцул в обращении, переданном через адвокатов.
Она отметила, что всегда рада письмам и словам поддержки, которые получает от соратников.
«Мы вместе переживём это время. И я верю: скоро мы встретимся на свободе — вместе, сильнее и сплочённее», — добавила Гуцул.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.