Гуцул призвала своих сторонников прекратить митинги в Кишиневе

«От всей души благодарю вас за то, что каждый день приходите к пенитенциару № 13 и поддерживаете меня и других соратников своим присутствием… Но прошу вас подумать о себе и своих семьях. Я не хочу, чтобы вас преследовала полиция, чтобы незаконно переписывали ваши данные и выписывали надуманные штрафы, чтобы вы рисковали здоровьем в холод и дожди. Ваша безопасность и спокойствие ваших близких для меня важнее всего», — написала Гуцул в обращении, переданном через адвокатов.