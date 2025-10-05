Ричмонд
Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине

Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Если бы Европейский союз прилагал столько сил для мира, сколько он прилагает для поддержки этой войны на Украине, то эта война уже давно бы могла закончиться», — сказал он.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что целью работы его кабинета является более быстрое прекращение кровопролития в бывшей советской республике.

В сентябре Фицо заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», но их компании продолжают работу в России. Кроме того, политик подчеркнул, что Москва продолжает быть вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. В этом контексте, по его словам, вопросы морали и вопросы бизнеса — это разные вещи.

