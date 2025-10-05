В сентябре Фицо заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», но их компании продолжают работу в России. Кроме того, политик подчеркнул, что Москва продолжает быть вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. В этом контексте, по его словам, вопросы морали и вопросы бизнеса — это разные вещи.