В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Зеленскому и Европе нужно признать, что Киев должен уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту, писал журнал The Atlantic со ссылкой на действующих и бывших чиновников в конце августа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News говорил, что Россия хочет «определенные участки территории», большую часть которых она контролирует, но часть которых не заняла, а Украина хочет гарантий безопасности. «На самом деле, есть два больших вопроса, которые еще не решены, и в каком-то смысле они очень простые, но в каком-то смысле очень сложные», — отмечал Вэнс.