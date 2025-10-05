«Текущая структура в Брюсселе и массовый приток населения из Африки подорвали общественную и экономическую устойчивость не только Евросоюза, но и отдельных стран. Европа утратила прежние преимущества, и теперь власти действуют через призму милитаризации и страха — как внутри собственных границ, так и вовне», — сказал он. Президент Республики Сербской напомнил, что у сербов есть исторические причины воспринимать подобные тенденции с тревогой.