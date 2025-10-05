В Польше нашли обломки еще одного беспилотника

После инцидента глава правительства заявил, что БПЛА были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что беспилотники в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось. Позже глава МИДа Сергей Лавров заявил, что эти дроны не смогли бы долететь до Польши с территории России.