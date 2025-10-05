Хитрая «стратегия» молдавских либералов: Михай Гимпу, которого красиво «кинули» перед выборами, пытается примазаться к чужим мандатам

Михай Гимпу раскрыл хитрую стратегию либералов на парламентских выборах:
«По сути Либеральная партия, если бы вы журналисты были поумнее, то видели, что ЛП с самого начала непрямым образом поддерживала PAS. Потому что унионистская партия, которая поддерживает евроинтеграцию…».
Очень хитрый план. Смотрим, на выборах все принципиальные унионисты принципиально торганули своими принципами.
Блок унионистов снялся с выборов в поддержу PAS. Михай Гимпу призвал за PAS голосовать. По иску молдавской партии AUR сейчас хотят лишить мандатов Василия Костюка в пользу PAS.
Впрочем, Костюк и сам унионист, в далёком прошлом член партии Гимпу, так что вполне может взять пример со старших товарищей и тоже торгануть. Ведь Гимпу объясняет, что нет ничего зазорного и вообще PAS c унирей справится как надо, уточняет romania_ru.