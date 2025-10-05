МИД Израиля назвал ложью заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг

Сама госпожа Тунберг и другие задержанные отказались ускорить депортацию и настояли на продлении срока своего пребывания под стражей, заявили в МИД. Там отметили, что израильские власти не получали от Греты Тунберг жалоб «ни на одно из этих нелепых и беспочвенных обвинений».