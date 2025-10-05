Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

ПРАГА, 5 окт — РИА Новости. Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, получив 34,51% голосов избирателей, сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ), опубликовавшее в воскресенье итоговые результаты голосования.