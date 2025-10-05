Ричмонд
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

ПРАГА, 5 окт — РИА Новости. Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, получив 34,51% голосов избирателей, сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ), опубликовавшее в воскресенье итоговые результаты голосования.

Источник: © РИА Новости

«Согласно данным ЧСУ, возглавляемое Андреем Бабишем движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1940507 избирателей», — говорится в сообщении статуправления.

По данным ЧСУ, последующие места заняли:

второе место — коалиция SPOLU («Вместе»), набравшая 23,36% голосов (1313346 избирателей), ее лидер — действующий премьер Петр Фиала;

третье место — движение STAN («Старосты и независимые»), набравшее 11,23% (631512 избирателей), лидер — Вит Ракушан;

четвертое место — «Чешская пиратская партия», набравшая 8,97% (504537 избирателей), лидер — Зденек Гржиб;

пятое место — движение SPD («Свобода и прямая демократия»), набравшее 7,78% (437611 избирателей), лидер — Томио Окамура;

шестое место — движение «Автомобилисты», набравшее 6,77% (380601 избиратель), лидер — Петр Мацинка.

Остальные 20 политических сил, принимавших участие в выборах, не сумели преодолеть 5-процентный барьер на пути в парламент, отметило статуправление.

Явка на выборах составила 68,95%, заключило ЧСУ.