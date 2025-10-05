Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

«Согласно данным ЧСУ, возглавляемое Андреем Бабишем движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1940507 избирателей», — говорится в сообщении статуправления.
По данным ЧСУ, последующие места заняли:
второе место — коалиция SPOLU («Вместе»), набравшая 23,36% голосов (1313346 избирателей), ее лидер — действующий премьер Петр Фиала;
третье место — движение STAN («Старосты и независимые»), набравшее 11,23% (631512 избирателей), лидер — Вит Ракушан;
четвертое место — «Чешская пиратская партия», набравшая 8,97% (504537 избирателей), лидер — Зденек Гржиб;
пятое место — движение SPD («Свобода и прямая демократия»), набравшее 7,78% (437611 избирателей), лидер — Томио Окамура;
шестое место — движение «Автомобилисты», набравшее 6,77% (380601 избиратель), лидер — Петр Мацинка.
Остальные 20 политических сил, принимавших участие в выборах, не сумели преодолеть 5-процентный барьер на пути в парламент, отметило статуправление.
Явка на выборах составила 68,95%, заключило ЧСУ.