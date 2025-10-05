Ричмонд
Международные военные учения НАТО пройдут в Литве у белорусской границы

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Международные военные учения сил НАТО Geležinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II») пройдут в Литве с 6 по 18 октября, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Источник: AP

Как планируется, учения пройдут на полигоне в Пабраде, который находится в 15 км от границы с Беларусью.

В них примут участие около трех тысяч военнослужащих не только из Литвы, но и других стран Европы: Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии.

Будет также задействовано около 650 единиц военной техники — танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров. Отмечается, что запланировано использование пиротехнических средств. По дорогам ожидается передвижение военной техники.

В ходе учений военнослужащие отработают наступательные и оборонительные действия.

Ранее сообщалось о том, что в Литве в течение сентября-октября около 17 тысяч военнослужащих примут участие в учениях Perkūno Griausmas 2025 («Гром Перкунаса») по всей стране. Элементы планов государственной обороны и вооруженной обороны государства будут отрабатываться в рамках учений небольшими сериями.

