Международные военные учения НАТО пройдут в Литве у белорусской границы

Как планируется, учения пройдут на полигоне в Пабраде, который находится в 15 км от границы с Беларусью.
В них примут участие около трех тысяч военнослужащих не только из Литвы, но и других стран Европы: Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии.
Будет также задействовано около 650 единиц военной техники — танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров. Отмечается, что запланировано использование пиротехнических средств. По дорогам ожидается передвижение военной техники.
В ходе учений военнослужащие отработают наступательные и оборонительные действия.
Ранее сообщалось о том, что в Литве в течение сентября-октября около 17 тысяч военнослужащих примут участие в учениях Perkūno Griausmas 2025 («Гром Перкунаса») по всей стране. Элементы планов государственной обороны и вооруженной обороны государства будут отрабатываться в рамках учений небольшими сериями.