Международные военные учения НАТО пройдут в Литве у белорусской границы

Ранее сообщалось о том, что в Литве в течение сентября-октября около 17 тысяч военнослужащих примут участие в учениях Perkūno Griausmas 2025 («Гром Перкунаса») по всей стране. Элементы планов государственной обороны и вооруженной обороны государства будут отрабатываться в рамках учений небольшими сериями.