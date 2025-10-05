Делегация Самарской области посетила Республику Татарстан

Представители Самарской области с рабочим визитом посетили Республику Татарстан. Делегация региона обсудила науку, инвестиции, промышленность, туризм и цифровое развитие, сообщают в пресс-службе кампуса губернии.
— В деловой программе принял участие министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и гендиректор межвузовского кампуса Армен Аракелян. Представители «Иннополиса» оценили проект Самарской области. Особое внимание уделили наличию полигонов для тестирования новой техники и технологий, — отметили в сообщении.
Также представители профильных министерств и ведомств обсудили успехи в научной сфере. Были рассмотрены лучшие практики развития БАС. Диалог планируют продолжить.