Путин сообщил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США

«Это [возможное решение о поставке Tomahawk Украине] приведет к разрушению наших [России и США] отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — поделился он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.