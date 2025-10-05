Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал полное уничтожение ХАМАС при отказе от передачи власти в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС будет полностью уничтожено, если его представители откажутся от передачи власти в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Полное уничтожение», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос ведущего о том, что ждет радикальную организацию в том случае, если она будет настаивать на сохранении власти в палестинском анклаве.

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше