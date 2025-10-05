Как пауки в банке: Партию власти в Молдове ждёт кризис «внутривидовой» борьбы — они начнут подсиживать друг друга — мнение

Политолог Анатолий Дирун считает, что партия PAS неизбежно столкнётся с глубоким внутренним кризисом.
Он напоминает, что для Майи Санду идёт обратный отсчёт времени пребывания на посту президента Молдовы, в связи с чем обостряется «внутривидовая» борьба за пост будущего кандидата от PAS, и наследника лидерства партии:
"Для партии власти начался сейчас кризис, который заключается в том, что у лидера партии, который составляет всю её основу идеологическую, — это президент Майя Санду — начался обратный отсчёт.
Она плавно будет становиться той самой «хромой уткой».
И сегодня запускаются процессы — партия должна думать, кто будет преемником?!
Президент, и в самой партии, будут ложиться и вставать с одним вопросом: «who will be next» — кто будет следующим?!
В партии начнётся «внутривидовая борьба»:
Кто-то кого-то начнёт подсиживать, Кто-то, кого-то начнёт убирать,
Кто-то кого-то будет отодвигать там от поста спикера и будет рассчитывать, как бы на голоса оппозиции.
Поэтому у ПАС сейчас достаточно сложная ситуация- положение «хрупкого большинства».
Кроме того, по словам политолога, после окончания боевых действий на Украине ситуация сложится не в пользу партии власти с её привычной политической повесткой:
"Региональная ситуация вокруг Молдовы, связанная с боевыми действиями в Украине, будет меняться.
Не будет ещё 4 года интенсивных боевых действий, а будет развязка. И эта развязка повлияет на политический ландшафт республики: такого уникального сочетания обстоятельств в пользу PAS, которое было 4 года назад и которое было сейчас на выборах больше не будет!".
