Как пауки в банке: Партию власти в Молдове ждёт кризис «внутривидовой» борьбы — они начнут подсиживать друг друга — мнение

У ПАС сейчас достаточно сложная ситуация — положение «хрупкого большинства».

Источник: Комсомольская правда

Политолог Анатолий Дирун считает, что партия PAS неизбежно столкнётся с глубоким внутренним кризисом.

Он напоминает, что для Майи Санду идёт обратный отсчёт времени пребывания на посту президента Молдовы, в связи с чем обостряется «внутривидовая» борьба за пост будущего кандидата от PAS, и наследника лидерства партии:

"Для партии власти начался сейчас кризис, который заключается в том, что у лидера партии, который составляет всю её основу идеологическую, — это президент Майя Санду — начался обратный отсчёт.

Она плавно будет становиться той самой «хромой уткой».

И сегодня запускаются процессы — партия должна думать, кто будет преемником?!

Президент, и в самой партии, будут ложиться и вставать с одним вопросом: «who will be next» — кто будет следующим?!

В партии начнётся «внутривидовая борьба»:

Кто-то кого-то начнёт подсиживать, Кто-то, кого-то начнёт убирать,

Кто-то кого-то будет отодвигать там от поста спикера и будет рассчитывать, как бы на голоса оппозиции.

Поэтому у ПАС сейчас достаточно сложная ситуация- положение «хрупкого большинства».

Кроме того, по словам политолога, после окончания боевых действий на Украине ситуация сложится не в пользу партии власти с её привычной политической повесткой:

"Региональная ситуация вокруг Молдовы, связанная с боевыми действиями в Украине, будет меняться.

Не будет ещё 4 года интенсивных боевых действий, а будет развязка. И эта развязка повлияет на политический ландшафт республики: такого уникального сочетания обстоятельств в пользу PAS, которое было 4 года назад и которое было сейчас на выборах больше не будет!".

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше