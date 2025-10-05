Ричмонд
Трамп счел «хорошей идеей» идею Путина о продлении договора о вооружениях

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Источник: РБК

«Звучит как хорошая идея» — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведевы и Бараком Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. Согласно договору, стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го.

Путин озвучил свое предложение почти две недели назад, 22 сентября на заседании Совета безопасности. Он заявил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще как минимум год после того, как его срок истечет 5 февраля 2026-го.

Спустя четыре дня, 26 сентября, Кремль не получил реакции из Вашингтона по этой инициативе, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Понятно, что тяжелые были для него [Трампа]дни, но на неделе будем ожидать», — сказал Песков.

Материал дополняется.

