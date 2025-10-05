В Грузии возобновились протесты

Акции протеста начались в Тбилиси в субботу, 4 октября, после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митинга призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. В какой-то момент разъяренная толпа прорвала железную ограду и ворвалась во двор дворца Орбелиани. Протестующие начали кидать в здание камни, спецназу пришлось применить водометы, слезоточивые гранаты и перцовый спрей.