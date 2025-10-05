МИД России предупредил о дипфейке с имитацией голоса Марии Захаровой

В сообщении МИД уточнили, что дипфейк появился в некоторых социальных сетях и основан на кадрах интервью Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года. При этом отмечается, что аудиодорожка сгенерирована нейросетью и наложена на реальные видеофрагменты.