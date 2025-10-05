Ричмонд
МИД России предупредил о дипфейке с имитацией голоса Марии Захаровой

В фальшивом видео якобы обсуждались вопросы о ходе СВО и ситуации в Европе, хотя в реальном интервью Захарова говорила о выборах в Молдавии.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России предупредило о появлении дипфейка, созданного с помощью искусственного интеллекта, имитирующего голос официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В сообщении МИД уточнили, что дипфейк появился в некоторых социальных сетях и основан на кадрах интервью Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года. При этом отмечается, что аудиодорожка сгенерирована нейросетью и наложена на реальные видеофрагменты.

В фальшивом видео якобы обсуждались вопросы о ходе СВО и ситуации в Европе, хотя в реальном интервью Захарова говорила о выборах в Молдавии, подчеркнули в ведомстве.

Также МИД напомнил о необходимости тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию и достоверность видеоконтента на официальных ресурсах.

Ранее Захарова рассказала о реакции главы МИД РФ на дипфейки с его участием.

