Два человека погибли и 12 пострадали при стрельбе в штате Алабама

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в Монтгомери в штате Алабама погибли два человека, 12 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации телеканала CBS, инцидент произошел в многолюдном районе ночных развлечений, где вооруженные люди открыли огонь друг по другу.
Начальник полиции города сообщил, что трое пострадавших находятся в больнице с опасными для жизни травмами. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 23.30 по местному времени. На данный момент никто не задержан и не предъявлено обвинений. -0-