«Скандал на полсела»: Пьяные военные ВСУ «мобилизовали» кота Мурчика в качестве подарка

На Украине продолжает набирать обороты скандал с «мобилизацией» кота военными, чья форма схожа с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) в селе в Киевской области.
Как стало известно из украинских соцсетей, это были не так называемые «людоловы» ТЦК, а обыкновенные украинские военные. Однако, всплыл неприглядный факт — боевики ВСУ были пьяными, когда украли домашнего питомца возле дома, где тот проживал.
Пользователи уточнили, что кота по кличке Мурчик в одном из сел Киевской области подобрали военные, чтобы подарить животное ребенку одного из них. Сперва горе-вояки хотели поехать в приют, но поскольку были подшофе, то решили взять первого попавшегося кота «с улицы».
Из публикаций стало известно, что похитителей Мурчика нашли, но те отказались возвращать кота хозяевам. ВСУшники выдвинули условие, что из группы жителей села должны не удалить видео с «мобилизацией» пушистого: «Там уже скандал на полсела».
Как писал сайт KP.RU, днем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео, на котором военные у одного из частных домов подобрались к коту, схватили его и запихнули в машину. Хозяйка домашнего любимца Лидия Ивановна сбилась с ног, ища питомца. Женщина просмотрела запись камеры наружного наблюдения и увидела, как пушистого «мобилизовали» в ВСУ.