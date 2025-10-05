«Скандал на полсела»: Пьяные военные ВСУ «мобилизовали» кота Мурчика в качестве подарка

Как писал сайт KP.RU, днем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео, на котором военные у одного из частных домов подобрались к коту, схватили его и запихнули в машину. Хозяйка домашнего любимца Лидия Ивановна сбилась с ног, ища питомца. Женщина просмотрела запись камеры наружного наблюдения и увидела, как пушистого «мобилизовали» в ВСУ.