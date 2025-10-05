В России оценили вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с предложением главы российского государства Владимира Путина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «довольно высока». Особенно это заметно на фоне последних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом Дмитриев написал в соцсетях.