В России оценили вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с предложением главы российского государства Владимира Путина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «довольно высока». Особенно это заметно на фоне последних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом Дмитриев написал в соцсетях.

Дмитриев проанализировал высказывание Трампа и высказал мнение, что вероятность согласия США с РФ по ДСНВ «довольно высока».

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал Дмитриев. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Таким образом глава РФПИ прокомментировал недавнее заявление президента США о.

Ранее американский лидер назвал предложение президента РФ по ДСНВ «очень хорошей идеей». В конце сентября Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений еще в течение года после истечения срока его действия.

