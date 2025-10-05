«Железный волк 2025-II»: НАТО проведет масштабные учения у белорусской границы

Учения будут проходить на полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью. Участие в мероприятии примут около 3 тыс. военнослужащих из Литвы и других европейских стран, включая Бельгию, Чехию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Хорватию и Германию.