«Железный волк 2025-II»: НАТО проведет масштабные учения у белорусской границы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные военные учения сил НАТО Gelezinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II») запланированы в Литве с 6 по 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Учения будут проходить на полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью. Участие в мероприятии примут около 3 тыс. военнослужащих из Литвы и других европейских стран, включая Бельгию, Чехию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Хорватию и Германию.

В учениях будет задействовано примерно 650 единиц военной техники, таких как танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Также планируется использование пиротехнических средств и передвижение военной техники по дорогам. В ходе учений военнослужащие отработают как наступательные, так и оборонительные действия.

В Литве в сентябре-октябре ожидается участие около 17 тыс. военнослужащих в учениях Perkuno Griausmas 2025 («Гром Перкунаса»), которые будут проводиться по всей стране. В рамках этих учений будут отрабатываться элементы планов государственной и вооруженной обороны в небольших сериях. -0-

