Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ

«Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока. Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в Конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РОИИП.