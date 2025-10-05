Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ

«Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока. Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в Конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РОИИП.
В заявлении отметили, что письмо об аннулировании виз не содержит указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции. Кроме того, представители из России получили визы на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, вопросов к документам при их выдаче не возникло.
«Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации», — отмечается в тексте заявления.
Письмо от имени Российского общественного института избирательного права с изложением ситуации и требованием принять неотложные меры реагирования направлено председателю постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ ОБСЕ.