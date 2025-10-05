Ричмонд
Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые должны были принять участие в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, сообщили в РОИИП.

«Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока. Представителям РОИИП, которые зарегистрировались для участия в Конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РОИИП.

В заявлении отметили, что письмо об аннулировании виз не содержит указания мотивов и оснований принятия такого решения в последний рабочий день перед началом конференции. Кроме того, представители из России получили визы на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ, вопросов к документам при их выдаче не возникло.

«Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога, на воспрепятствование участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, на подрыв авторитета крупнейшей региональной организации», — отмечается в тексте заявления.

Письмо от имени Российского общественного института избирательного права с изложением ситуации и требованием принять неотложные меры реагирования направлено председателю постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ ОБСЕ.

