Дмитриев допустил согласие США с инициативой Путина по ДСНВ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с предложением российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) довольно высока на фоне последних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа.
Как напомнил Дмитриев, американский президент об инициативе Путина о сохранении ограничений по ДСНВ заявил, что она звучит как хорошая идея.
Также глава РФПИ отметил, что российский лидер назвал меру жизнеспособной в случае, если в Вашингтоне примут аналогичное решение.
«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал спецпредставитель главы государства.
Немногим ранее Дональд Трамп заявил, что предложения Владимира Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея.
Напомним, 22 сентября российский президент заявил, что Москва продолжит в течение года соблюдать условия ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания. В связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.