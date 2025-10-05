Дмитриев допустил согласие США с инициативой Путина по ДСНВ

Напомним, 22 сентября российский президент заявил, что Москва продолжит в течение года соблюдать условия ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания. В связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.