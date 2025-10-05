Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: ХАМАС готов за день передать всех живых заложников

США готовы «проявить гибкость», заявил источник.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС сможет единовременно освободить всех имеющихся живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в движении.

При этом чтобы передать израильской стороне останки погибших, потребуется «дополнительное время», отметил он. По словам источника, в этом вопросе США готовы «проявить гибкость».

Он также заявил, что руководство ХАМАС, которое находится в Газе, сможет при желании покинуть территорию, получив гарантию от Вашингтона, что их затем не будут пытаться уничтожить. Члены ХАМАС также согласны передать оружие специальному органу, в составе которого будут египетские и палестинские силы безопасности под эгидой ООН, говорится в статье.

Источник также сообщил, что движение заинтересовано как можно скорее выполнить положения плана по Газе, подготовленного американским лидером Дональдом Трампом, в Израиль хочет помешать реализации инициативы, отказываясь остановить бомбардировки сектора.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что если движение ХАМАС согласится на предложенную Вашингтоном «линию отвода» израильских военных, прекращение огня вступит в силу. Трамп уточнил, что тогда начнется обмен заключенными, а также заложниками.

Напомним, инициатива главы США, обнародованная 29 сентября, предполагает «немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше