Глава РФПИ оценил вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Учитывая недавние высказывания президента США Дональда Трампа, шансы на то, что Вашингтон поддержит предложение российского лидера Владимира Путина о продлении количественных ограничений по ДСНВ на год, представляются значительными. Таким мнением поделился генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Трамп заявил, что предложения президента Путина о сохранении ограничений по Договору о сокращении наступательных вооружений звучат как хорошая идея. Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал он в Telegram-канале.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года. Ранее Владимир Путин предложил американской стороне сохранить существующие ограничения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Трамп, свою очередь, назвал хорошей идеей предложение Путина.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

