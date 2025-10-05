Глава РФПИ оценил вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года. Ранее Владимир Путин предложил американской стороне сохранить существующие ограничения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Трамп, свою очередь, назвал хорошей идеей предложение Путина.