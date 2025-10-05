Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Германии левые радикалы подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Отмечалось, что происшествие связано с поставками компанией оружия киевскому режиму. Сообщение о пожаре на участке в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония поступило утром 30 апреля.