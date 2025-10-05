В Мюнхене подожгли центральный штаб в правящую коалицию ФРГ партии ХСС

В Мюнхене ночью неизвестные подожгли центральный штаб входящей в правящую коалицию Германию баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом сообщила полиция Баварии.
«В воскресенье, 5 октября 2025 года, около 2.30 ночи (3.30 мск), свидетели сообщили о пожаре перед партийным зданием (ХСС — прим.ред.). Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что меры по установлению совершивших поджог злоумышленников и их количества пока не привели к задержанию, ведется расследование.
Также подчеркивалось, что в результате пожара никто не пострадал, но зданию причинен материальный ущерб в несколько тысяч евро.
