«Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на вашем заднем дворе, в ваших компьютерах и у вас в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями нашей повседневной жизни», — написал он в соцсети X*.
Журналист отметил, что эти союзы не интересовались мнением жителей европейских государств, «готовы ли они принести эту жертву».
Торнтон подчернил, что каждый раз, когда НАТО и ЕС обвиняет Россию, они забивают «еще один гвоздь в крышку своего гроба».
Ранее в Кремле заявили, что обвинения со стороны Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства Россией являются необоснованными и пустыми.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.