Британский журналист Торнтон обвинил НАТО и ЕС в страданиях европейцев

«Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на вашем заднем дворе, в ваших компьютерах и у вас в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями нашей повседневной жизни», — написал он в соцсети X*.