Британский журналист Торнтон обвинил НАТО и ЕС в страданиях европейцев

У жителей европейских государств не спросили, «готовы ли они принести эту жертву», отметил репортер.

Источник: Аргументы и факты

НАТО и Евросоюз несут ответственность за последствия попыток сдержать и ослабить Россию, которые уже ощутили жители стран Европы, заявил британский журналист Уоррен Торнтон.

«Дорогие НАТО и ЕС. Пока вы видите русских повсюду: в море, в воздухе, на вашем заднем дворе, в ваших компьютерах и у вас в шкафу, мы, обычные люди, будем продолжать бороться с трудностями нашей повседневной жизни», — написал он в соцсети X*.

Журналист отметил, что эти союзы не интересовались мнением жителей европейских государств, «готовы ли они принести эту жертву».

Торнтон подчернил, что каждый раз, когда НАТО и ЕС обвиняет Россию, они забивают «еще один гвоздь в крышку своего гроба».

Ранее в Кремле заявили, что обвинения со стороны Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства Россией являются необоснованными и пустыми.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

