Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин поздравил его с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, а также передал приветствие жителям республики. Об этом политик сообщил журналистам на открытии правительственного комплекса.
«Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного», — сказал Кадыров.
Как писал сайт KP.RU, 5 октября глава правительства Чечни Магомед Даудов наградил Рамзана Кадырова званием «Героя Чеченской Республики». Передача награды состоялась в Грозном на открытии нового правительственного комплекса.
Ранее глава Чечни рассказал, что российские бойцы захватили у ВСУ тяжелую бронемашину производства США. В настоящий момент такие «Кугуары» находятся на вооружении стран НАТО. Бронемашину вернули в зону проведения спецоперации.