Трамп хотел выгнать Исландию из НАТО, но его остановили российские подлодки

Столтенберг также описал в своих мемуарах, как Дональд Трамп во время закрытого саммита НАТО в Брюсселе летом 2018 года заявлял о возможности выхода Штатов из альянса. Эти угрозы едва не привели к краху блока. Европейским лидером пришлось пойти на уступки, чтобы не допустить такого исхода.