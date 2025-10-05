Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы РФ для поддержки Киева

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о планах использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Фридрих Мерц провел сегодня телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил», — проинформировал Корнелиус.
Кроме того, представитель кабмина отметил, что Мерц и Трамп обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать совместные усилия для скорейшего прекращения конфликта.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал участников дискуссии о конфискации активов России бандой.