Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы РФ для поддержки Киева

Мерц и Трамп обсудили ситуацию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о планах использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Фридрих Мерц провел сегодня телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил», — проинформировал Корнелиус.

Кроме того, представитель кабмина отметил, что Мерц и Трамп обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать совместные усилия для скорейшего прекращения конфликта.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал участников дискуссии о конфискации активов России бандой.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше