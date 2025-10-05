Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе в разговоре с Нетаньяху

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил поддержку мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса.
ХАМАС в пятницу объявил о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Трампа. Позже Трамп отметил, что Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила о начале реализации первого этапа плана Трампа по освобождению заложников.
По информации представителя кабмина, Мерц охарактеризовал план как наилучший способ для освобождения заложников и достижения мира в секторе Газа. Он также положительно оценил поддержку Израилем этого плана и решение вывести вооруженные силы из Газы. Канцлер подчеркнул важность согласования соглашения о прекращении боевых действий, освобождении заложников, обеспечении гуманитарного доступа в сектор Газа и разоружении ХАМАС в рамках переговоров в Египте.
Федеральное правительство продолжит дипломатические усилия, поддерживая контакты с партнерами на Ближнем Востоке и США, и намерено активно участвовать в реализации плана. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль отправится в регион для этих целей.
Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября 2023 года, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским объектам, и захватили более 200 заложников. По данным властей, тогда погибли около 1,2 тыс. человек с израильской стороны. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», которая включала удары по гражданским объектам и полную блокаду сектора Газа, что привело к остановке поставок воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По информации администрации Газы, число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года превысило 66 тыс., большинство из которых мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур сообщил, что удары Израиля привели к разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры в Газе, а для восстановления региона потребуется более $50 млрд. По данным палестинской стороны, около 90% населения сектора Газа остаются безработными на фоне обострения конфликта. -0-