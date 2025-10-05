Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе в разговоре с Нетаньяху

Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября 2023 года, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским объектам, и захватили более 200 заложников. По данным властей, тогда погибли около 1,2 тыс. человек с израильской стороны. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», которая включала удары по гражданским объектам и полную блокаду сектора Газа, что привело к остановке поставок воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.