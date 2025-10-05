Барро, Ле Мэр, Дарманен. Кто вошел в состав нового кабмина Франции

Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В прошлом Ле Мэр на протяжении семи лет возглавлял министерство экономики и финансов (2017−2024 гг.). До этого с 2009 по 2012 год был министром по делам сельского хозяйства, а также госсекретарем по европейским делам при МИД страны (2008−2009 гг.). После отставки в 2024 году он читал лекции в университете Лозанны (Швейцария).