Axios: Трамп нецензурно выругался, обсуждая с Нетаньяху сделку по ХАМАС

Глава США призвал израильского премьера «принять победу», сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Американский Дональд Трамп провел эмоциональный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Так, Нетаньяху заявил, что согласие ХАМАС на условия Трампа «ничего не значит», в ответ глава Белого дома нецензурно выругался.

«Не понимаю, почему ты всегда такой недовольный», — привел слова Трампа источник.

Он также сказал, что президент Трамп призвал Нетаньяху «принять победу».

Напомним, инициатива президент США, обнародованная 29 сентября, предполагает «немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов». Движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой. Трамп подчеркнул, что Израилю теперь нужно прекратить бомбардировки. В канцелярии Нетаньяху рассказали, что израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе.

