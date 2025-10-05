Axios: Трамп нецензурно выругался, обсуждая с Нетаньяху сделку по ХАМАС

Американский Дональд Трамп провел эмоциональный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.
Так, Нетаньяху заявил, что согласие ХАМАС на условия Трампа «ничего не значит», в ответ глава Белого дома нецензурно выругался.
«Не понимаю, почему ты всегда такой недовольный», — привел слова Трампа источник.
Он также сказал, что президент Трамп призвал Нетаньяху «принять победу».
Напомним, инициатива президент США, обнародованная 29 сентября, предполагает «немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов». Движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой. Трамп подчеркнул, что Израилю теперь нужно прекратить бомбардировки. В канцелярии Нетаньяху рассказали, что израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе.