Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ в Варшаве

Ранее визы были выданы на основании официальных приглашений организаторов конференции.

Источник: Аргументы и факты

Польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые планировали принять участие в Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении на сайте РОИИП отмечается, что решение об аннулировании виз было принято консульским отделом посольства Польши в России в последний рабочий день перед вылетом. При этом в полученном письме не указаны причины и основания такого решения.

В институте подчеркнули, что визы были выданы на основании официальных приглашений организаторов конференции, и при их оформлении никаких вопросов не возникало.

В РОИИП полагают, что действия польских властей направлены на подрыв конструктивного многостороннего диалога, ограничение участия представителей гражданского общества в мероприятии и ослабление авторитета ОБСЕ как крупнейшей региональной организации.

От имени РОИИП направлены обращения председателю постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ с требованием принять неотложные меры реагирования.

Ранее сообщалось, что Польша не намерена разрывать дипотношения с РФ.

