Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ в Варшаве

Польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые планировали принять участие в Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В заявлении на сайте РОИИП отмечается, что решение об аннулировании виз было принято консульским отделом посольства Польши в России в последний рабочий день перед вылетом. При этом в полученном письме не указаны причины и основания такого решения.
В институте подчеркнули, что визы были выданы на основании официальных приглашений организаторов конференции, и при их оформлении никаких вопросов не возникало.
В РОИИП полагают, что действия польских властей направлены на подрыв конструктивного многостороннего диалога, ограничение участия представителей гражданского общества в мероприятии и ослабление авторитета ОБСЕ как крупнейшей региональной организации.
От имени РОИИП направлены обращения председателю постоянного совета ОБСЕ и директору БДИПЧ с требованием принять неотложные меры реагирования.
Ранее сообщалось, что Польша не намерена разрывать дипотношения с РФ.