Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон

«Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказывают в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — сказал Хегсет в интервью Fox News.
Как заявил Хегсет, он знает о существовании в соцсети Х аккаунта, который отслеживает заказы пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах в вечернее время или в период выходных дней, и делает выводы о кризисах, вынуждающих чиновников и военных задерживаться на работе.
«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — сказал Хегсет.