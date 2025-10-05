Ричмонд
Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Глава министерства войны США Пит Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в ведомство в период кризисов, заявив, что это он обеспечивает подчиненных провизией.

«Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказывают в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — сказал Хегсет в интервью Fox News.

Как заявил Хегсет, он знает о существовании в соцсети Х аккаунта, который отслеживает заказы пиццы в ближайших к Пентагону ресторанах в вечернее время или в период выходных дней, и делает выводы о кризисах, вынуждающих чиновников и военных задерживаться на работе.

«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — сказал Хегсет.