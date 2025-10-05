Он отметил, что наиболее резонансные инциденты наблюдались в Польше, Германии и Дании. Он подчеркнул, что эти страны также являются лидерами по поддержке киевского режима. Боуз призвал к глубокому анализу сложившейся ситуации. Кроме того, он выразил мнение, что планы НАТО и Евросоюза рухнули, охарактеризовав их как «фиаско под ложным флагом».
Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.
