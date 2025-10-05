В Сирии завершились выборы в парламент

Около 6 тыс. членов коллегий выборщиков должны были проголосовать, чтобы отобрать 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, остальные 70 будут назначены президентом на переходный период. В выборах участвуют 1578 кандидатов, среди которых 14% составляют женщины. Все кандидаты являются независимыми выдвиженцами, так как новые власти Сирии распустили все существовавшие политические партии. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут объявлены на пресс-конференции в начале следующей недели. -0-