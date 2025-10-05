В Сирии завершились выборы в парламент

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в Народном совете Сирии, первом после смены власти, завершилось на всех избирательных участках, в настоящее время идет подсчет голосов. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Сирии на переходный период отметил, что стране удалось быстро перейти от состояния войны и хаоса к организованной избирательной деятельности. Он также указал на необходимость рассмотрения множества замороженных законопроектов новым парламентом.
5 октября избирательные участки открылись для членов коллегий в 11 из 14 сирийских провинций. Однако в провинции Эс-Сувейда, где произошел конфликт между друзами и бедуинами, а также в контролируемых курдской коалицией провинциях Ракка и Хасеке, голосование было отложено на неопределенный срок.
Около 6 тыс. членов коллегий выборщиков должны были проголосовать, чтобы отобрать 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, остальные 70 будут назначены президентом на переходный период. В выборах участвуют 1578 кандидатов, среди которых 14% составляют женщины. Все кандидаты являются независимыми выдвиженцами, так как новые власти Сирии распустили все существовавшие политические партии. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут объявлены на пресс-конференции в начале следующей недели. -0-