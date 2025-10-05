Стало известно о закупленном для беспорядков в Тбилиси оружии

Силовые ведомства Грузии выявили тайник со значительным арсеналом вооружений вблизи столицы, предназначавшихся для дестабилизации обстановки 4 октября. Соответствующее заявление в ходе пресс-брифинга сделал первый заместитель руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) республики Лаша Маградзе.
«Располагая оперативными сведениями, сотрудники СГБ в процессе осуществления следственных действий обнаружили многочисленные единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества с детонаторами. Согласно собранным материалам, гражданин Грузии Б. Ч. по поручению представителя украинского воинского подразделения грузинского происхождения осуществил масштабную закупку стрелкового вооружения, что подтверждается целым рядом доказательств», сообщил Маградзе.
Как отметил представитель спецслужбы, «применение указанных боеприпасов планировалось в Тбилиси одновременно с инспирированным на 4 октября групповым насилием и штурмом президентской резиденции для осуществления диверсионных актов». Помимо этого, согласно информации СГБ, «в результате превентивных мероприятий сотрудниками госбезопасности был обезврежен круг лиц, предположительно ответственных за транспортировку боеприпасов и взрывчатых веществ в центральные районы Тбилиси».
Обнаруженные вооружения и взрывные устройства были сокрыты в лесополосе неподалеку от Тбилиси. Спецслужбами задержан изготовитель пульта дистанционного подрыва взрывчатки. В отношении гражданина Грузии Б. Ч. объявлен розыск. В его жилище уже проведен обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон. На устройстве обнаружено одно из ключевых доказательств серия видеороликов, где мужчина отчитывается о закупленных оружии и взрывчатке.
Инициировано уголовное производство по факту противозаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию иных причастных лиц.
