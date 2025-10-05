Стало известно о закупленном для беспорядков в Тбилиси оружии

Обнаруженные вооружения и взрывные устройства были сокрыты в лесополосе неподалеку от Тбилиси. Спецслужбами задержан изготовитель пульта дистанционного подрыва взрывчатки. В отношении гражданина Грузии Б. Ч. объявлен розыск. В его жилище уже проведен обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон. На устройстве обнаружено одно из ключевых доказательств серия видеороликов, где мужчина отчитывается о закупленных оружии и взрывчатке.