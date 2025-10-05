МИД РФ: В Сети появился новый дипфейк с Марией Захаровой

Порой появляются дипфейки и с другими политиками. Так, на сессии Всемирного экономического форума Захарова вспомнила о реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на один из первых дипфейков с его изображением. По ее словам, несколько лет назад, когда технологии дипфейков только начали развиваться, Лавров столкнулся с видео, в котором использовался его образ. Нередко такая технология используется в корыстных целях.