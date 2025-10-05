МИД РФ: В Сети появился новый дипфейк с Марией Захаровой

В Сети появился новый дипфейк с изображением официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Об этом предупредили в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Мошенники использовали настоящее видео из интервью Захаровой для радио Sputnik, заменив оригинальный звук на сгенерированный искусственным интеллектом. В поддельной аудиодорожке звучали высказывания об Украине и специальной военной операции, тогда как в оригинале обсуждались выборы в Молдавии. Само ведомство назвало контент «очередной фальшивкой», созданной с помощью нейросетевых технологий.
— Напоминаем о необходимости тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию, в том числе достоверность видеоконтента, на официальных ресурсах, — говорится в публикации.
Порой появляются дипфейки и с другими политиками. Так, на сессии Всемирного экономического форума Захарова вспомнила о реакции министра иностранных дел Сергея Лаврова на один из первых дипфейков с его изображением. По ее словам, несколько лет назад, когда технологии дипфейков только начали развиваться, Лавров столкнулся с видео, в котором использовался его образ. Нередко такая технология используется в корыстных целях.
Что означает термин «дипфейк» и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».