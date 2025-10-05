В ЕС ответили на обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

Европейский союз отвергает обвинения премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в поддержке протестов с целью свержения власти во время парламентских выборов 4 октября и призывает к спокойствию. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, размещённом на официальном сайте Еврокомиссии.