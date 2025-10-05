Ричмонд
Грузия ждет от ЕС извинений, заявил спикер парламента страны

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Грузинское общество ожидает от Европейского союза извинений за поддержку попытки свержения власти, а не критики, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Источник: Reuters

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу объявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол ЕС, так как представители Евросоюза поддерживали попытку смены конституционного строя в стране. Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Европейского союза Марта Кос в совместном заявлении в воскресенье отметили, что ЕС призывает все стороны в Грузии воздержаться от насилия. Дипломаты добавили, что Евросоюз решительно отвергает и осуждает «дезинформацию о роли Европейского союза в Грузии», а также осуждает личные нападки на посла ЕС.

«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза. Что касается их оценки выборов в Грузии, я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», — написал Папуашвили на своей странице в соцсети Facebook*.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах государства. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия «Грузинская мечта» победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 25 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

