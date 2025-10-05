Во Франции объявили состав нового правительства страны

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября газета The New York Times сообщила, что политическая нестабильность во Франции может привести не только к отставке правительства премьер-министра Франсуа Байру, но и к досрочным президентским выборам. Издание отметило, что в политически парализованной Франции за последние 20 месяцев сменилось четыре главы правительства, и, похоже, пятый уже находится на грани.