Во Франции объявили состав нового правительства страны

Первая часть нового состава правительства Франции, предложенного премьер-министром Себастьеном Лекорню, утверждена президентом Эммануэлем Макроном. Список министров нового кабмина огласил со ступеней Елисейского дворца генеральный секретарь президента республики Эммануэль Мулен.
Заметным изменением стало назначение на пост главы Минобороны экс-министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. При этом ряд ключевых министерств сохранят своих прежних руководителей: МВД продолжит руководить Брюно Ретайо, в МИД остается Жан-Ноэль Барро, а минюст также будет возглавлять Жеральд Дарманен. Кроме того, сохранят свои посты глава Минкульта Рашида Дати, глава Минздрава Катрин Вотрен и министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар.
Как писал сайт KP.RU, 8 сентября газета The New York Times сообщила, что политическая нестабильность во Франции может привести не только к отставке правительства премьер-министра Франсуа Байру, но и к досрочным президентским выборам. Издание отметило, что в политически парализованной Франции за последние 20 месяцев сменилось четыре главы правительства, и, похоже, пятый уже находится на грани.